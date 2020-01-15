Генсек ООН примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине.

Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН отправится в Берлин, чтобы принять участие в конференции по Ливии в воскресенье», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дюжаррика, Гутерреша будут сопровождать спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе и заместитель Генерального секретаря ООН по миростроительству Розмари Дикарло.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас примут участие в конференции по Ливии в Берлине.

Отмечалось, что в Берлин также приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.