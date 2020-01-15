Генсек ООН примет участие в конференции по Ливии в Берлине
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Генсек ООН отправится в Берлин, чтобы принять участие в конференции по Ливии в воскресенье», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дюжаррика, Гутерреша будут сопровождать спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе и заместитель Генерального секретаря ООН по миростроительству Розмари Дикарло.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас примут участие в конференции по Ливии в Берлине.
Отмечалось, что в Берлин также приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.