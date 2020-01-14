Хафтар и Сарадж приглашены на берлинскую конференцию по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине 19 января.

В конференции примут участие США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир, а также Организация Объединённых Наций, Европейский союз, Африканский союз и Лига арабских государств.

Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается на сайте бундестага.

В Москве 13 января прошли российско-турецкие переговоры по Ливии, они завершились без подписания соглашения о перемирии.

Позднее стало известно, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение. В Минобороны России отметили, что он взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.