Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения

Короткая ссылка
Переговоры участников конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии.
Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения
  • © МИД РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Хамида аль-Сафи.

«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — указал советник по информации главы ливийского парламента.

Ранее в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии.

13 января стало известно о прибытии делегаций правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить