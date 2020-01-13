Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Хамида аль-Сафи.
«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — указал советник по информации главы ливийского парламента.
Ранее в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии.
13 января стало известно о прибытии делегаций правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) в Москву.