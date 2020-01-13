Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения

Переговоры участников конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Хамида аль-Сафи.

«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — указал советник по информации главы ливийского парламента.

Ранее в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии.

13 января стало известно о прибытии делегаций правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) в Москву.