В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии
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«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции (Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. — RT) сегодня в Доме приёмов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию», — написала она в Facebook.
По информации Захаровой, представители правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) вскоре присоединятся к переговорам.
Ранее сообщалось о прибытии делегации ПНС и ЛНА в Москву.