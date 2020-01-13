В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

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В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии
  • © РИА Новости

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции (Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. — RT) сегодня в Доме приёмов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию», — написала она в Facebook.

По информации Захаровой, представители правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) вскоре присоединятся к переговорам.

Ранее сообщалось о прибытии делегации ПНС и ЛНА в Москву.

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