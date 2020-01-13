Источник сообщил о прибытии Хафтара в Москву

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый ливийский источник.

Отмечается, что в столице России могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Ранее сообщалось, что спикер заседающей на востоке страны палаты представителей Ливии Агила Салех, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, намерен обсудить в Москве вопрос прекращения огня в стране.