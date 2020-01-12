Представитель ЛНА обсудит в Москве прекращение огня в Ливии
- Reuters
Об этом советник Салеха Хамид ас-Сафи заявил РИА Новости.
«Глава палаты представителей Агила Салех отправится сегодня (12 января. — RT) в рамках официального визита в российскую столицу Москву на два дня для обсуждения инициативы по прекращению огня», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж прибыл в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
12 января армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Позднее ПНС и ЛНА обвинили друг друга в нарушении режима тишины.