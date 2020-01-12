Представитель ЛНА обсудит в Москве прекращение огня в Ливии

Спикер заседающей на востоке страны палаты представителей Ливии Агила Салех, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, намерен обсудить в Москве вопрос прекращения огня в стране.

Об этом советник Салеха Хамид ас-Сафи заявил РИА Новости.

«Глава палаты представителей Агила Салех отправится сегодня (12 января. — RT) в рамках официального визита в российскую столицу Москву на два дня для обсуждения инициативы по прекращению огня», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж прибыл в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

12 января армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.

Позднее ПНС и ЛНА обвинили друг друга в нарушении режима тишины.