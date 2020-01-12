Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии

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Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о том, что боевые действия на западе Ливии прекращены.

«Главное командование ЛНА объявляет о прекращении огня с 00:00 местного времени», — цитирует РИА Новости заявление ЛНА.

В заявлении отмечается, что другая сторона конфликта также должна соблюдать перемирие, в противном случае последует «жёсткий ответ».

Ранее российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.

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