Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии
«Главное командование ЛНА объявляет о прекращении огня с 00:00 местного времени», — цитирует РИА Новости заявление ЛНА.
В заявлении отмечается, что другая сторона конфликта также должна соблюдать перемирие, в противном случае последует «жёсткий ответ».
Ранее российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.