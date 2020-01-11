Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

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Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договорённостей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта», — говорится в пресс-релизе.

Путин и Эрдоган также выразили готовность содействовать результативному проведению международной конференции по ливийскому урегулированию в Берлине.

В ходе беседы Путин рассказал турецкому коллеге об итогах переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также о переговорах с другими лидерами региональных государств.

Стороны договорились о дальнейших постоянных контактах по Сирии и Ливии.

Ранее Путин обсудил ливийскую проблематику с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

8 января Путин и Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января.

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