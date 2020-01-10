Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии
- РИА Новости
Отмечается, что стороны продолжили обсуждение ситуации в Ливии, «в том числе с учётом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции».
Лидеры России и Египта отметили необходимость наращивать международные усилия для разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, с помощью налаживания политического диалога между сторонами конфликта.
Также в ходе переговоров были затронуты другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива.
Ранее Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.
Позднее командование Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара заявило, что приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, но продолжит бои за Триполи.