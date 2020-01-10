Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение ситуации в Ливии, «в том числе с учётом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции».

Лидеры России и Египта отметили необходимость наращивать международные усилия для разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, с помощью налаживания политического диалога между сторонами конфликта.

Также в ходе переговоров были затронуты другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива.

Ранее Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.

Позднее командование Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара заявило, что приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, но продолжит бои за Триполи.

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