ЛНА заявила о намерении продолжить бои за Триполи

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Командование Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара заявило, что приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, но продолжит бои за Триполи.
ЛНА заявила о намерении продолжить бои за Триполи
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление командования ЛНА.

«Командование ЛНА приветствует инициативу российского президента Владимира Путина, президента дружественного российского государства, направленную на установление мира… заявляет, что усилия вооружённых сил в войне с террористическими группировками будут продолжены», — указано в заявлении.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.

Подробнее о визите Путина в Стамбул — в материале RT.

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