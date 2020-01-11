Путин обсудил с принцем Абу-Даби и эмиром Катара ситуацию в Ливии

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Путин обсудил с принцем Абу-Даби и эмиром Катара ситуацию в Ливии
  • Reuters

«В центре обсуждений была ливийская проблематика. Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта», — заявили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что в ходе телефонных переговоров стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

Также отмечается, что Путин обменялся с эмиром Катара мнениями по ситуации в Ливии с учётом достигнутых в Стамбуле 8 января российско-турецких договорённостей.

«Выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта», — передаёт пресс-служба.

Ранее Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливии.

Президент России и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.

Позднее командование Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара заявило, что приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, но продолжит бои за Триполи.

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