Путин обсудил с принцем Абу-Даби и эмиром Катара ситуацию в Ливии
- Reuters
«В центре обсуждений была ливийская проблематика. Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта», — заявили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что в ходе телефонных переговоров стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.
Также отмечается, что Путин обменялся с эмиром Катара мнениями по ситуации в Ливии с учётом достигнутых в Стамбуле 8 января российско-турецких договорённостей.
«Выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта», — передаёт пресс-служба.
Ранее Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливии.
Президент России и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.
Позднее командование Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара заявило, что приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, но продолжит бои за Триполи.