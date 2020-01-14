Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что объём накопившихся в Ливии проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и приемлемых для всех сторон решений.

Прошедшие в Москве 13 января российско-турецкие переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, в переговорах достигнут прогресс. Был рассмотрен проект документа, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня, его подписали председатель правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж и председатель государственного совета Халед Мишри.

В свою очередь, Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Агила Салех попросили дополнительное время «до утра следующего дня», чтобы определиться с подписанием документа.

Позднее стало известно, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение.