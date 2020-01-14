Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
- Reuters
Об этом ТАСС сообщили в МИД России.
В ведомстве добавили, что работа со сторонами продолжается.
«Да. Работа со сторонами продолжается», — подчеркнули в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее сообщалось о прибытии делегации Сараджа в Стамбул.
13 января по итогам прошедших в Москве переговоров по Ливии глава МИД России Сергей Лавров отметил прогресс по ливийскому урегулированию.
Он уточнил, что Хафтар попросил об отсрочке до утра 14 января, чтобы определиться с позицией по соглашению о прекращении огня с ПНС.