Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

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Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
  • Reuters

Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

В ведомстве добавили, что работа со сторонами продолжается.

«Да. Работа со сторонами продолжается», — подчеркнули в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось о прибытии делегации Сараджа в Стамбул.

13 января по итогам прошедших в Москве переговоров по Ливии глава МИД России Сергей Лавров отметил прогресс по ливийскому урегулированию.

Он уточнил, что Хафтар попросил об отсрочке до утра 14 января, чтобы определиться с позицией по соглашению о прекращении огня с ПНС.

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