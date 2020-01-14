Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

В ведомстве добавили, что работа со сторонами продолжается.

«Да. Работа со сторонами продолжается», — подчеркнули в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось о прибытии делегации Сараджа в Стамбул.

13 января по итогам прошедших в Москве переговоров по Ливии глава МИД России Сергей Лавров отметил прогресс по ливийскому урегулированию.

Он уточнил, что Хафтар попросил об отсрочке до утра 14 января, чтобы определиться с позицией по соглашению о прекращении огня с ПНС.