Делегация ПНС Ливии прибыла в Стамбул

Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем после подписания в Москве соглашения о прекращении огня с Ливийской национальной армией (ЛНА) прибыла в Стамбул.

Об этом сообщили в МИД ПНС Ливии.

«Делегация президентского совета ПНС и Высшего совета государства покинула Москву после подписания соглашения, и сейчас мы находимся в Стамбуле», — цитирует главу ведомства Мухаммеда Тахера Сиялу РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о прогрессе на переговорах по ливийскому урегулированию в Москве.

Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар попросил отсрочку до утра 14 января, чтобы определиться с подписанием соглашения о прекращении огня с ПНС.

В переговорах в Доме приёмов МИД в Москве приняли участие главы МИД и Минобороны России и Турции, а также конфликтующие стороны в Ливии.