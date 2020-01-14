Делегация ПНС Ливии прибыла в Стамбул

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Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем после подписания в Москве соглашения о прекращении огня с Ливийской национальной армией (ЛНА) прибыла в Стамбул.
Делегация ПНС Ливии прибыла в Стамбул
  • Reuters

Об этом сообщили в МИД ПНС Ливии.

«Делегация президентского совета ПНС и Высшего совета государства покинула Москву после подписания соглашения, и сейчас мы находимся в Стамбуле», — цитирует главу ведомства Мухаммеда Тахера Сиялу РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о прогрессе на переговорах по ливийскому урегулированию в Москве.

Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар попросил отсрочку до утра 14 января, чтобы определиться с подписанием соглашения о прекращении огня с ПНС.

В переговорах в Доме приёмов МИД в Москве приняли участие главы МИД и Минобороны России и Турции, а также конфликтующие стороны в Ливии.

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