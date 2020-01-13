Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

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На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам мероприятия.
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По его словам, на переговорах рассматривался проект документа, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня.

«Сегодня мы можем доложить, что определённый прогресс достигнут», — сказал глава ведомства.

Соглашение подписали председатель правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж и председатель государственного совета Халед Мишри, отметил Лавров.

Он добавил, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Агила Салех «рассматривают этот документ позитивно». Они попросили немного дополнительного времени «до утра следующего дня», чтобы определиться с подписанием документа.

В Доме приёмов МИД в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии, во встрече приняли участие главы МИД и МО, а также участники конфликта в Ливии.

Переговоры завершились без подписания соглашения о перемирии.

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