Меркель и Маас примут участие в конференции по Ливии в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас примут участие в международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине.

«Канцлер примет в ней участие», — приводит ТАСС слова представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства Германии также уточнил, что в берлинской конференции примет участие Маас.

Как отмечается, мероприятие будет направлено на «подготовку почвы для внутриливийского диалога» и установления устойчивого перемирия.

Ранее стало известно, что в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.