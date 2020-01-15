Меркель и Маас примут участие в конференции по Ливии в Берлине
- Reuters
«Канцлер примет в ней участие», — приводит ТАСС слова представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.
Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства Германии также уточнил, что в берлинской конференции примет участие Маас.
Как отмечается, мероприятие будет направлено на «подготовку почвы для внутриливийского диалога» и установления устойчивого перемирия.
Ранее стало известно, что в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.