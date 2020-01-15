Меркель и Маас примут участие в конференции по Ливии в Берлине

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Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас примут участие в международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине.
Меркель и Маас примут участие в конференции по Ливии в Берлине
  • Reuters

«Канцлер примет в ней участие», — приводит ТАСС слова представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства Германии также уточнил, что в берлинской конференции примет участие Маас.

Как отмечается, мероприятие будет направлено на «подготовку почвы для внутриливийского диалога» и установления устойчивого перемирия.

Ранее стало известно, что в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

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