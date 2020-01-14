ПНС готово принять участие в берлинской конференции по Ливии

Правительство национального согласия готово принять участие в запланированной на 19 января берлинской конференции по Ливии, если получит приглашение. Об этом заявил глава МИД ПНС Мухаммед Сияла.

«Конечно, если поступит приглашение, мы примем участие. На данный момент мы ещё не получили приглашения, однако есть информация, что приглашение готово и на пути к нам», — сообщил глава ведомства РИА Новости.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января. По его словам, важно, чтобы эти события помогли организовать встречу в Берлине по ливийскому урегулированию.

Отмечалось, что прошедшие в Москве российско-турецкие переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии.