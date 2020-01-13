В ООН прокомментировали переговоры по Ливии в Москве

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января. По его словам, важно, чтобы эти события помогли организации встречи в Берлине по ливийскому урегулированию.

«Мы следим за ходом переговоров в Москве. Надеемся, что они станут шагом к организации международной конференции по Ливии в Берлине», — сказал Дюжарик, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что не считает усилия Москвы конкурирующими или параллельными активности ООН.

«Все международные усилия по Ливии должны быть дополнением к берлинскому процессу», — отметил представитель Генерального секретаря.

13 января в Доме приёмов МИД в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии, во встрече приняли участие главы МИД и МО, а также участники конфликта в Ливии. Переговоры завершились без подписания соглашения о перемирии.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в переговорах достигнут прогресс. В ходе мероприятия рассматривался проект документа, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня, его подписали председатель правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж и председатель государственного совета Халед Мишри.

В свою очередь, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Агила Салех попросили немного дополнительного времени «до утра следующего дня», чтобы определиться с подписанием документа.