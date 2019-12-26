Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Турции и Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии было подписано в Стамбуле 28 ноября.

Оно предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии, а также перспективы взаимодействия стран по стабилизации ситуации в Ливии.