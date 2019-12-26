Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Турции и Ливии
- Президент Турции Тайип Эрдоган
- Reuters
Указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии было подписано в Стамбуле 28 ноября.
Оно предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии, а также перспективы взаимодействия стран по стабилизации ситуации в Ливии.