Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Турции и Ливии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Турции и Ливии
  • Президент Турции Тайип Эрдоган
  • Reuters

Указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии было подписано в Стамбуле 28 ноября.

Оно предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии, а также перспективы взаимодействия стран по стабилизации ситуации в Ливии.

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