Лавров провёл телефонные переговоры с Чавушоглу
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
В МИД уточнили, что переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.