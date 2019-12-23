Лавров провёл телефонные переговоры с Чавушоглу

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы мирного регулирования в Сирии, а также перспективы взаимодействия стран по стабилизации ситуации в Ливии.
Лавров провёл телефонные переговоры с Чавушоглу
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В МИД уточнили, что переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.

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