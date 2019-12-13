Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры.
Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что стороны обсудили региональные вопросы.

«В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки», — указали в министерстве.

Ранее в Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Эрдогана.

В начале декабря президент Турции рассказал о турецко-российских отношениях.

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