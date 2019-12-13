Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что стороны обсудили региональные вопросы.

«В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки», — указали в министерстве.

Ранее в Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Эрдогана.

В начале декабря президент Турции рассказал о турецко-российских отношениях.