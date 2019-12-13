Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что стороны обсудили региональные вопросы.
«В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки», — указали в министерстве.
Ранее в Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Эрдогана.
В начале декабря президент Турции рассказал о турецко-российских отношениях.