В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом

В Кремле рассказали о темах телефонного разговора лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

РИА Новости

«Президент Турции проинформировал Владимира Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО. Обсуждён ряд приоритетных тем двустороннего партнёрства, включая торгово-экономические связи», — сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что особое внимание уделено ситуации в Сирии. Также была затронута проблематика ливийского урегулирования. Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган провёл телефонный разговор с Путиным.