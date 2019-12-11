В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом

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В Кремле рассказали о темах телефонного разговора лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом
  • РИА Новости

«Президент Турции проинформировал Владимира Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО. Обсуждён ряд приоритетных тем двустороннего партнёрства, включая торгово-экономические связи», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что особое внимание уделено ситуации в Сирии.

Также была затронута проблематика ливийского урегулирования.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган провёл телефонный разговор с Путиным.

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