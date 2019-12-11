В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом
- РИА Новости
«Президент Турции проинформировал Владимира Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО. Обсуждён ряд приоритетных тем двустороннего партнёрства, включая торгово-экономические связи», — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что особое внимание уделено ситуации в Сирии.
Также была затронута проблематика ливийского урегулирования.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган провёл телефонный разговор с Путиным.