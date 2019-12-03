Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
  • Reuters
  • © Presidential Press Office

Об этом сообщает ТАСС.

«Россия является одним из главных партнёров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками — они, наоборот, являются взаимодополняющими», — сказал он.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит НАТО.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил дипломатическое взаимодействие Турции и России.

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