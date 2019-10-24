Пушков оценил дипломатическое взаимодействие Турции и России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил взаимодействие Турции и России по вопросу военной операции Анкары в Сирии.

Как он отметил на своей странице в Twitter, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее негативно реагировал на «угрозы и санкции» по вопросу турецкой операции в Сирии, при этом дипломатическое взаимодействие с Россией позволило разрешить напряжённую ситуацию.

«В понедельник, выступая в Стамбуле, Эрдоган дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. Во вторник, после встречи с Путиным в Сочи, заявил о прекращении военной операции. Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и её реакцией на дипломатию. Фактор Путина», — написал сенатор.

22 октября в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и Эрдогана, которая длилась более шести часов. По словам российского лидера, по итогам встречи достигнуты судьбоносные решения.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что в результате переговоров Путина и Эрдогана Россия не только показала свой авторитет, но и урегулировала ситуацию с курдами в Сирии.

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