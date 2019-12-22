Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
- Reuters
Эрдоган заявил, что Турция «прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб».
«Завтра в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации там. По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует предпринять», — цитирует Anadolu президента Турции.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры.
Отмечалось, что стороны обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки.