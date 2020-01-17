«Выражаю полную поддержку российской инициативе»: Хафтар направил письмо Путину

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Георгий Мосалов
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар поблагодарил президента России Владимира Путина за работу над мирным урегулированием конфликта в Ливии. Об этом говорится в письме, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля. Кроме того, Хафтар высказался в поддержку проведения переговоров в Москве и принял приглашение российской стороны для продолжения начатого ранее диалога. Также в Кремле подтвердили, что Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине, которая пройдёт 19 января. Помимо ряда иностранных государств, на ней также будут представители противоборствующих сил.
«Выражаю полную поддержку российской инициативе»: Хафтар направил письмо Путину
  • Reuters
  • © Ismail Zitouny

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар выразил признательность президенту России Владимиру Путину за усилия в поддержку мирного урегулирования в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на текст письма Хафтара.

«Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — говорится в письме.

Также стало известно, что Путин посетит Международную конференцию по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. В ходе неё запланирован обмен мнениями по вопросам урегулирования конфликта в стране и запуска политического диалога под эгидой ООН.

В связи с этим по инициативе немецкой стороны президент России провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в Кремле. Детали разговора не разглашаются. Подготовку к конференции лидеры обсуждали также в ходе телефонного разговора 13 января.

«Важно положить конец вооружённому противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и правительством национального согласия господина Сарраджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью — преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов», — отмечал российский лидер в ходе встречи с Меркель, которая состоялась 11 января.

  • Глава ЛНА Халифа Хафтар
  • © ARIS MESSINIS / AFP

«Не будем сидеть за одним столом»

Внутриливийский конфликт фактически продолжается с 2011 года, когда был свергнут Муаммар Каддафи. После этого борьба за власть ведётся между временным правительством во главе с Абдаллой ат-Тани, назначенным парламентом в Тобруке и поддерживаемым ЛНА, и правительством национального согласия под руководством Фаиза Сарраджа.

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Стороны попытались договориться, создав правительство национального согласия, однако диалог зашёл в тупик. В начале 2019 года Хафтар начал наступление на столицу страны Триполи, где заседает ПНС.

Россия неоднократно выступала за прекращение конфликта — 8 января Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров призвали обе враждующие стороны к установлению режима прекращения огня с 12 января в полночь.

Ливийская национальная армия (ЛНА) и правительство национального согласия (ПНС) объявили о прекращении боевых действий, предупредив при этом, что будут реагировать на любое нарушение режима тишины.

13 января Хафтар и Саррадж прибыли в Москву для участия в переговорах.

При этом в ходе их визита был составлен проект соглашения о прекращении огня, однако Хафтар отказался его подписывать. По словам Лаврова, по итогам встречи соглашение подписали председатель государственного совета Ливии Халед Мишри и Саррадж.

  • Reuters
  • © Goran Tomasevic

И Хафтар, и Саррадж примут участие в конференции в Берлине 19 января. ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах Ливии сообщает, что Хафтар намерен прибыть в Москву уже после конференции.

«Сейчас маршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции», — приводит агентство слова собеседника.

Вместе с тем Турция оказывает поддержку ПНС, которое считает легитимным. Ранее парламент одобрил отправку турецких войск в Ливию, а 16 января Эрдоган сообщил, что военные начали прибывать в страну.

«Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать легитимного ливийского президента», — сказал он.

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