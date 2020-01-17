«Выражаю полную поддержку российской инициативе»: Хафтар направил письмо Путину

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар поблагодарил президента России Владимира Путина за работу над мирным урегулированием конфликта в Ливии. Об этом говорится в письме, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля. Кроме того, Хафтар высказался в поддержку проведения переговоров в Москве и принял приглашение российской стороны для продолжения начатого ранее диалога. Также в Кремле подтвердили, что Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине, которая пройдёт 19 января. Помимо ряда иностранных государств, на ней также будут представители противоборствующих сил.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар выразил признательность президенту России Владимиру Путину за усилия в поддержку мирного урегулирования в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на текст письма Хафтара.

«Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — говорится в письме.

Также стало известно, что Путин посетит Международную конференцию по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. В ходе неё запланирован обмен мнениями по вопросам урегулирования конфликта в стране и запуска политического диалога под эгидой ООН.

В связи с этим по инициативе немецкой стороны президент России провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в Кремле. Детали разговора не разглашаются. Подготовку к конференции лидеры обсуждали также в ходе телефонного разговора 13 января.

«Важно положить конец вооружённому противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и правительством национального согласия господина Сарраджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью — преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов», — отмечал российский лидер в ходе встречи с Меркель, которая состоялась 11 января.

Глава ЛНА Халифа Хафтар

© ARIS MESSINIS / AFP

«Не будем сидеть за одним столом»

Внутриливийский конфликт фактически продолжается с 2011 года, когда был свергнут Муаммар Каддафи. После этого борьба за власть ведётся между временным правительством во главе с Абдаллой ат-Тани, назначенным парламентом в Тобруке и поддерживаемым ЛНА, и правительством национального согласия под руководством Фаиза Сарраджа.

Стороны попытались договориться, создав правительство национального согласия, однако диалог зашёл в тупик. В начале 2019 года Хафтар начал наступление на столицу страны Триполи, где заседает ПНС.

Россия неоднократно выступала за прекращение конфликта — 8 января Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров призвали обе враждующие стороны к установлению режима прекращения огня с 12 января в полночь.

Ливийская национальная армия (ЛНА) и правительство национального согласия (ПНС) объявили о прекращении боевых действий, предупредив при этом, что будут реагировать на любое нарушение режима тишины.

13 января Хафтар и Саррадж прибыли в Москву для участия в переговорах.

При этом в ходе их визита был составлен проект соглашения о прекращении огня, однако Хафтар отказался его подписывать. По словам Лаврова, по итогам встречи соглашение подписали председатель государственного совета Ливии Халед Мишри и Саррадж.

Reuters

© Goran Tomasevic

И Хафтар, и Саррадж примут участие в конференции в Берлине 19 января. ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах Ливии сообщает, что Хафтар намерен прибыть в Москву уже после конференции.

«Сейчас маршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции», — приводит агентство слова собеседника.

Вместе с тем Турция оказывает поддержку ПНС, которое считает легитимным. Ранее парламент одобрил отправку турецких войск в Ливию, а 16 января Эрдоган сообщил, что военные начали прибывать в страну.

«Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать легитимного ливийского президента», — сказал он.