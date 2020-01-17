Лавров рассказал о ходе переговоров по решению ливийского конфликта

И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж пока не готовы к прямым переговорам.

«Главное теперь, чтобы после берлинской конференции, если всё пойдёт, как запланировано, ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга», — сказал Лавров.

Он отметил, что пока отношения очень напряжённые.

«Они не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом», — сказал и. о. главы МИД России.

При этом Лавров подчеркнул важность того, что соглашение о прекращении огня в Ливии пока соблюдается.

«Перемирие, которое до их (сторон ливийского конфликта. — RT) приезда в Москву было объявлено, оно всё-таки соблюдается, это определённый шаг вперёд», — сказал он.

Лавров добавил, что намерен принять участие в конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. На неё приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.