Путин и Меркель обсудили по телефону предстоящую конференцию по Ливии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии берлинской конференции по Ливии обсудили вопросы, связанные с запланированным мероприятием.
Путин и Меркель обсудили по телефону предстоящую конференцию по Ливии
  • РИА Новости

Разговор прошёл по инициативе германской стороны.

«Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января 2020 года», — сказано в сообщении Кремля.

Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, а также представители России, США, Турции, Египта и ряда других стран.

В частности, конференцию посетят российский президент Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить