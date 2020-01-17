Путин и Меркель обсудили по телефону предстоящую конференцию по Ливии
- РИА Новости
Разговор прошёл по инициативе германской стороны.
«Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января 2020 года», — сказано в сообщении Кремля.
Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, а также представители России, США, Турции, Египта и ряда других стран.
В частности, конференцию посетят российский президент Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео.