Путин и Меркель обсудили по телефону предстоящую конференцию по Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии берлинской конференции по Ливии обсудили вопросы, связанные с запланированным мероприятием.

Разговор прошёл по инициативе германской стороны.

«Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января 2020 года», — сказано в сообщении Кремля.

Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, а также представители России, США, Турции, Египта и ряда других стран.

В частности, конференцию посетят российский президент Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео.