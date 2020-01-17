Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной берлинской конференции по Ливии. Об этом сообщили в Кремле.

«Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговом документе конференции, отметили там.

Ранее сообщалось, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции. На мероприятии также будет присутствовать госсекретарь США Майк Помпео.

Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, а также представители России, США, Турции, Египта и ряда других стран.