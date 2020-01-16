Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии», — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, Турция будет продолжать мобилизовывать политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности «для обеспечения стабильности на юге».

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий отправку турецкой армии в Ливию.

Парламент востока Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, в ответ проголосовал за разрыв отношений с Турцией.