Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Короткая ссылка
Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
  • Reuters

«Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии», — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, Турция будет продолжать мобилизовывать политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности «для обеспечения стабильности на юге».

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий отправку турецкой армии в Ливию.

Парламент востока Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, в ответ проголосовал за разрыв отношений с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить