Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
- Reuters
«Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии», — цитирует РИА Новости главу государства.
По его словам, Турция будет продолжать мобилизовывать политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности «для обеспечения стабильности на юге».
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий отправку турецкой армии в Ливию.
Парламент востока Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, в ответ проголосовал за разрыв отношений с Турцией.