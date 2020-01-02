Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию
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Об этом пишет NTV.
Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi https://t.co/7OTGY8qXrzpic.twitter.com/gcnuKpJxic— NTV (@ntv) January 2, 2020
Как отмечается, в голосовании участвовали 509 депутатов, 184 выступили против, 325 — за.
В конце декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
Позднее ПНС официально запросило военную помощь у Турции.