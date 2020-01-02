Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

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Парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.
Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию
  • © Reuters

Об этом пишет NTV.

Как отмечается, в голосовании участвовали 509 депутатов, 184 выступили против, 325 — за.

В конце декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Позднее ПНС официально запросило военную помощь у Турции.

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