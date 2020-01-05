Саудовская Аравия осудила решение об отправке турецких военных в Ливию

Саудовская Аравия считает, что разрешение турецкого парламента на отправку военных в Ливию создаст угрозу безопасности и стабильности в стране.

«Саудовская Аравия считает, что эскалация со стороны Турции создаёт угрозу безопасности и стабильности в Ливии, а также безопасности арабских государств и региональной безопасности,... поскольку является вмешательством во внутренние дела арабской страны в вопиющем нарушении всех международных соглашений и принципов», — приводит агентство SPA заявление МИД страны.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.

В конце декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Позднее ПНС официально запросило военную помощь у Турции.