Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.

Как отмечается, парламентарии также поддержали наделение Генерального штаба вооружённых сил страны полномочиями по блокировке аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения.

В свою очередь, издание Youm7 информирует, что было решено закрыть посольство Турции в Ливии. Кроме того, депутаты призвали Лигу арабских государств, Совбез ООН, ЕС и другие международные организации отозвать признание триполийского правительства Фаиза Сараджа.

Ранее парламент Бенгази, который поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, отказался одобрить заключённое триполийскими властями с Турцией соглашение об оказании военной поддержки и проголосовал за его отмену.

В конце декабря правительство Триполи официально запросило военную помощь у Анкары на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу.