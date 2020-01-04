Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

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Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
  • Reuters

Как отмечается, парламентарии также поддержали наделение Генерального штаба вооружённых сил страны полномочиями по блокировке аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения.

В свою очередь, издание Youm7 информирует, что было решено закрыть посольство Турции в Ливии. Кроме того, депутаты призвали Лигу арабских государств, Совбез ООН, ЕС и другие международные организации отозвать признание триполийского правительства Фаиза Сараджа.

Ранее парламент Бенгази, который поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, отказался одобрить заключённое триполийскими властями с Турцией соглашение об оказании военной поддержки и проголосовал за его отмену.

В конце декабря правительство Триполи официально запросило военную помощь у Анкары на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу.

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