Эрдоган объявил о начале отправки войск в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки правительства национального согласия страны.

«В задачи наших военных входят координационные действия... Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства», — заявил он в эфире CNN Türk.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий отправку турецкой армии в Ливию.

Парламент востока Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, в ответ проголосовал за разрыв отношений с Турцией.