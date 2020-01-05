Эрдоган объявил о начале отправки войск в Ливию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки правительства национального согласия страны.
Эрдоган объявил о начале отправки войск в Ливию
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«В задачи наших военных входят координационные действия... Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства», — заявил он в эфире CNN Türk.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий отправку турецкой армии в Ливию.

Парламент востока Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, в ответ проголосовал за разрыв отношений с Турцией.

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