Эрдоган объявил о начале отправки войск в Ливию
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«В задачи наших военных входят координационные действия... Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства», — заявил он в эфире CNN Türk.
2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий отправку турецкой армии в Ливию.
Парламент востока Ливии, поддерживающий Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, в ответ проголосовал за разрыв отношений с Турцией.