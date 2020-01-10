«Потребуются взаимные уступки»: удастся ли установить перемирие в Ливии

Командование Ливийской национальной армии приветствует инициативу России и Турции о перемирии, но при этом сообщает, что продолжит боевые действия. Так в возглавляемых маршалом Халифой Хафтаром войсках отреагировали на совместное заявление Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором враждующим в Ливии сторонам предлагается объявить о прекращении огня с 12 января. Противостоящее силам Хафтара правительство национального согласия также положительно оценило итоги переговоров российского и турецкого лидеров. По мнению экспертов, несмотря на жёсткую риторику противоборствующих в Ливии сторон, шансы на перемирие в стране всё ещё остаются. Мирному процессу может способствовать сближение позиций Москвы и Анкары по этому вопросу, считают аналитики.

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемое маршалом Халифой Хафтаром, распространило заявление, в котором приветствовало российско-турецкую инициативу по установлению перемирия в стране. Вместе с тем военные сообщили о намерении продолжить операцию на северо-западе страны.

«Командование ЛНА приветствует инициативу... направленную на установление мира... заявляет, что усилия вооружённых сил в войне с террористическими группировками будут продолжены», — говорится в обращении.

В документе, текст которого приводит РИА Новости, отмечается намерение продолжать работу по созданию гражданского государства в Ливии. При этом другого пути достижения этой цели — помимо «уничтожения террористических группировок» — в ЛНА не видят.

«Эти группировки установили контроль над столицей страны Триполи и получают помощь от некоторых стран и правительств, которые поставляют им военное оборудование и боеприпасы», — отмечается в заявлении.

Так в ЛНА прокомментировали совместное заявление президентов России и Турции, сделанное по итогам переговоров в Стамбуле 8 января. На них в том числе обсуждался ливийский кризис. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».

Лидеры заявили о приверженности принципам суверенитета и национального единства Ливии, а также назвали политический процесс единственным способом достижения мира в стране. Также главы государств сообщили, что поддерживают продолжающийся берлинский процесс, способный «дать ощутимые результаты».

Ранее представители заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) также приветствовали итоги встречи российского и турецкого лидеров, отметив, что высоко ценят усилия двух стран, направленные на урегулирование конфликта в Ливии.

Военные Ливийской национальной армии

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Период безвластия

Начало упомянутому берлинскому процессу было положено в сентябре 2019 года, когда в столице ФРГ состоялись переговоры по ливийскому урегулированию. В консультациях приняли участие официальные представители России, США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

Второй раунд международных переговоров прошёл в начале октября. Как сообщили в российском МИД по итогам консультаций, стороны произвели «углублённый обмен мнениями» по текущей военно-политической ситуации в Ливии. Однако каких-то конкретных мер по итогам этих встреч выработано не было. Как заявлял министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла, следующая конференция может состояться уже в середине января.

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После свержения правительства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия не смогла преодолеть военно-политическую раздробленность. В стране существует два противоборствующих центра власти. На северо-востоке Ливии, в городе Тобрук, действует временное правительство во главе с Абдаллой ат-Тани. Оно опирается на военные ресурсы Ливийской национальной армии.

Ещё один военно-политический центр функционирует на северо-западе страны, в районе Триполи, где закрепились боровшиеся против Каддафи исламистские отряды. В 2014 году они сформировали альтернативное правительство спасения и Новый всеобщий национальный конгресс, пользовавшиеся поддержкой Катара и Турции.

Обе стороны на протяжении 2014—2015 годов вели ожесточённую борьбу. В ходе этой кампании войскам Хафтара удалось взять под свой контроль крупный ливийский город Бенгази. В 2015 году при посредничестве ООН в стране было образовано правительство национального согласия, в которое вошёл по итогам переговоров и Новый всеобщий национальный конгресс.

В качестве главы нового правительства был выбран бизнесмен Фаиз Саррадж, а в качестве одной из целей ПНС была названа борьба с «Исламским государством»*. Однако правительство не было признано на востоке страны и не могло контролировать ситуацию на всей территории Ливии.

Последствия военных действий

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В апреле 2019 года Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи для освобождения города от «террористов». В ответ базирующиеся в западных районах Ливии вооружённые формирования объявили о начале ответной операции под названием «Вулкан гнева». Как сообщил РИА Новости 9 января представитель тобрукского временного правительства Ареф Али Найед, сейчас армия Халифы Хафтара находится «всего в нескольких километрах от центра» Триполи.

В этой ситуации ПНС обратилось за военной помощью к Турции, власти которой признают легитимность правительства Сарраджа. Анкара откликнулась на просьбу: в конце ноября между ПНС и Турцией были подписаны меморандумы по вопросам безопасности и военного сотрудничества, а также по ограничению юрисдикции на море.

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Подписание документов прокомментировали в российском МИД. «Рассчитываем, что стороны, подписавшие упомянутые меморандумы, проявят политическое благоразумие и будут воздерживаться от шагов, способных ещё больше обострить и без того непростую обстановку в Ливии и в целом в Средиземноморье», — заявила в начале декабря 2019 года официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она также отметила, что соглашение дало основание для утверждений о том, что Анкара пытается «легализовать свою военную поддержку» ПНС, в том числе через открытое нарушение оружейного эмбарго, действующего в отношении Ливии.

Однако документ, предусматривающий отправку турецких военных в Ливию, а также обучение и военное сотрудничество сторон, был одобрен турецким парламентом 2 января. Турецкие законодатели одобрили и меморандум о разграничении морских зон, вызвавший недовольство Греции. 7 января командующий силами поддержки операции «Вулкан гнева» Насер Аммар заявил о прибытии в Триполи первой группы турецких военных.

В среду, 8 января, Саррадж и Хафтар прибыли в Рим, где должны были пройти их переговоры с итальянским премьером Джузеппе Конте, однако в итоге Саррадж не встретился ни с одним из политиков. По словам главы российской контактной группы по ливийскому урегулированию Льва Деньгова, это произошло из-за проблем организационного характера.

«Интересы Турции и России совпадают»

По мнению экспертов, несмотря на определённые разногласия, Анкара и Москва смогли найти общий подход к запуску процесса разрешения ливийского кризиса. Такую точку зрения высказал заместитель директора Института Африки РАН Леонид Фитуни.

«У России и Турции в целом интересы достаточно разные, потому что Анкара преследует, помимо геополитических целей, ещё идеологические и конфессиональные, имеющие немалое значение для данного региона. В российской же политике конфессиональный компонент полностью отсутствует», — отметил собеседник RT.

«Поэтому Турция и Россия долго вырабатывали общую позицию по ливийской повестке. И сейчас позиции сторон действительно сблизились, несмотря на то что некоторые третьи игроки пытались использовать эту ситуацию, чтобы поссорить наши страны», — отметил эксперт.

Владимир Путин и Тайип Эрдоган

globallookpress.com

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По его мнению, на данный момент сохраняется шанс, что, несмотря на жёсткую риторику конфликтующих сторон и острую фазу конфликта в Ливии, всё же удастся заключить перемирие.

«Это вопрос достаточно непростых переговоров. Потребуются взаимные уступки враждующих в Ливии сторон, к которым их могут подтолкнуть Анкара и Москва. Нужно отметить, что важную роль в российско-турецкой координации играют персональные усилия Путина и Эрдогана. У них сложились достаточно доверительные отношения, что позволяет им совместно работать над решением проблем», — добавил Фитуни.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Примакова Владимир Аватков. По его мнению, и Россия, и Турция заинтересованы в установлении в Ливии мира.

«Сейчас объективные интересы Турции и России совпадают, если говорить о ситуации в Ливии. Обе страны заинтересованы в мире в этом регионе», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По мнению Аваткова, положительный опыт урегулирования конфликтов, который был накоплен Анкарой и Москвой в рамках сирийского сотрудничества, может быть сегодня использован в Ливии.