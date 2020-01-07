ПНС Ливии вернуло под контроль Сирт

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Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил, что силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа возвратились в Сирт и отбили свои позиции.
ПНС Ливии вернуло под контроль Сирт
  • Reuters

«Военнослужащие ПНС из Мисураты вернулись в Сирт и отбили позиции. На данный момент Сирт снова под контролем сил Сарраджа», — приводит РИА Новости слова Деньгова.

Он отметила, что силами ПНС задержаны десятки военнопленных, конфискованы 20 единиц боевой техники, убиты 50 человек из числа воевавших на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Ранее спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе призвал третьи государства прекратить вмешательство во внутренний конфликт в этой стране.

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