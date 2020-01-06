Спецпредставитель ООН призвал страны не вмешиваться в конфликт в Ливии

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе призвал третьи государства прекратить вмешательство во внутренний конфликт в этой стране.

Он отметил, что многие государства оказывают поддержку Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, но призвал оставаться в стороне от внутриливийского конфликта.

«В стране не нужно больше военных или больше оружия. Поэтому мы призываем все государства перестать вмешиваться в дела страны. Уходите оттуда и оставайтесь вне этого конфликта», — цитирует спецпредставителя ООН ТАСС.

Ранее в ЛНА заявили о полном контроле над крупнейшим в стране городом Сирт.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецкой армии в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС).

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заверил, что турецкие военные будут обучать солдат ПНС и не намерены участвовать в конфликте.