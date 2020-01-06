В Анкаре назвали цель отправки турецких военных в Ливию
- Reuters
«Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности (в Ливии. — RT) как дипломатическим путём, так и на месте. Вооружённые силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами», — цитирует его Yeni Şafak.
Он подчеркнул, что турецкие военные будут находиться в Ливии «по приглашению законного правительства» и не намерены «с кем-либо конфликтовать».
5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию для координационных действий и обеспечения безопасности «легитимного правительства» страны.