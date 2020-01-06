В Анкаре назвали цель отправки турецких военных в Ливию

Турция направляет военнослужащих в Ливию для обеспечения стабильности в этой стране, а также для поддержки и обучения солдат правительства национального согласия (ПНС), заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности (в Ливии. — RT) как дипломатическим путём, так и на месте. Вооружённые силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами», — цитирует его Yeni Şafak.

Он подчеркнул, что турецкие военные будут находиться в Ливии «по приглашению законного правительства» и не намерены «с кем-либо конфликтовать».

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию для координационных действий и обеспечения безопасности «легитимного правительства» страны.