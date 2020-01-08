Глава ПНС Ливии не встретился с Хафтаром и Конте
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской контактной группы по ливийскому урегулированию Льва Деньгова.
«По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте. В данный момент он летит в Триполи», — сказал он.
По словам Деньгова, причиной срыва встречи стало то, что итальянцы не смогли её организовать должным образом.
«Многие моменты не были проговорены с обеими сторонами», — добавил он.
Ранее Деньгов заявил, что силы ПНС Ливии возвратились в Сирт и отбили свои позиции.
5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецкой армии в Ливию для поддержки ПНС.