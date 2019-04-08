«США не готовы списывать Хафтара»: каковы перспективы дипломатического урегулирования конфликта в Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара остановить наступление на Триполи и сесть за стол переговоров. По словам экспертов, несмотря на то что когда-то США активно сотрудничали с Хафтаром, сейчас у них почти нет возможностей воздействовать на ситуацию в Ливии и это пугает Вашингтон. Гораздо больше рычагов влияния у других стран, в частности у России, считают политологи. Именно Москву видят в качестве посредника в урегулировании и некоторые политические силы Ливии. Так, министр иностранных дел временного правительства на востоке страны Абд аль-Хади аль-Хувейж выразил надежду, что российские власти окажут поддержку процессу национального примирения, как они уже сделали это в Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара остановить наступление на Триполи.

«Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы. Силы должны вернуться на прежние позиции», — говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента заявлении Помпео.

Глава американского дипломатического ведомства отметил: все стороны конфликта в Ливии должны отвечать за деэскалацию, что ранее признали Совет Безопасности ООН и министры иностранных дел стран G7. По мнению госсекретаря, противостоящим друг другу группировкам в Ливии следует вернуться за стол переговоров.

«Военного решения ливийского конфликта не существует», — подчеркнул Помпео.

Днём ранее Африканское командование Вооружённых сил Соединённых Штатов (AFRICOM) сообщило о выводе американских военных из Ливии. В 2018 году и в феврале 2019 года представители AFRICOM сообщали конгрессу США, что работают с признанным международным сообществом правительством национального согласия (ПНС). Целями сотрудничества назывались силовая поддержка дипломатических усилий по примирению сторон и борьба с терроризмом.

Вашингтон утратил инициативу в ливийском вопросе

Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ начать наступление на Триполи, где в настоящее время базируется ПНС во главе с Фаизом Сараджем. Свой шаг командующий ЛНА обосновал необходимостью борьбы с боевиками и террористами. Причём это произошло в преддверии общенациональной конференции по межливийскому диалогу, которая должна состояться 14—16 апреля в городе Гадамес на северо-западе Ливии.

8 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в армии Хафтара сообщило, что верные фельдмаршалу части захватили военный лагерь Ярмук к югу от столицы. Также сообщалось, что Ливийская национальная армия взяла под полный контроль аэропорт Триполи, однако позднее появилась информация, что сторонникам Сараджа удалось её оттуда выбить. Поступают сообщения о применении бронетехники и авиации в ходе боевых действий. При этом и ЛНА, и силы ПНС игнорируют требование миссии ООН в Ливии обеспечить двухчасовое перемирие для эвакуации пострадавших в ходе боёв.

В настоящее время Ливийская национальная армия, которая поддерживает альтернативные правительству национального согласия органы власти во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, контролирует большую часть территории страны: восток (Киренаику), юг (Феццан) и часть Триполитании на западе. Контроль ПНА над оставшейся Триполитанией весьма условен. Эксперты отмечают, что реальная власть находится в руках местных группировок боевиков.

Гражданская война в стране продолжается с 2011 года, когда начался вооружённый конфликт между легитимным правительством Муаммара Каддафи и силами переходного национального совета, поддержанными США и их арабскими и европейскими союзниками. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, именно вовлечение НАТО в гражданскую войну в Ливии привело к затянувшемуся конфликту.

Американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, отметил в интервью RT, что противоречия между позицией США в 2011 году, когда Вашингтон поддержал военную интервенцию в Ливию, и нынешними призывами Помпео к миру связаны с тем, что теперь Вашингтон утратил инициативу в ливийском вопросе.

«США не вынесли никаких уроков из своего вторжения в Ливию, — заявил Блохин. — Просто то, что происходит в этой стране, им, по-видимому, сейчас невыгодно. Они не влияют на процессы, и Штаты это пугает».

«Действия Хафтара были неожиданностью для США»

Сейчас американские военные заявляют о сотрудничестве только с ПНС, в прошлом месяце они даже обещали правительству Сараджа выделить $500 тыс. на укрепление органов безопасности. Однако и Халифа Хафтар когда-то имел связи с США. Будущий фельдмаршал в 1987 году попал в плен в ходе конфликта Ливии с Чадом, после чего, как сообщалось, начал сотрудничество с Соединёнными Штатами в борьбе против Муаммара Каддафи.

Фельдмаршал Халифа Хафтар

AFP

© Abdullah Doma

Позднее Хафтар уехал в США, где прожил 20 лет, а в Ливию вернулся уже после свержения Каддафи. Он проживал в штате Вирджиния и, как отмечают мировые СМИ, даже успел получить американское гражданство, а часть семьи фельдмаршала до сих пор находится в Америке.

По мнению руководителя Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилла Семёнова, заявление Майка Помпео с призывом остановить наступление составлено достаточно аккуратно по отношению к Халифе Хафтару. Содержащиеся в нём требования начать процесс деэскалации адресованы обеим сторонам. Это свидетельствует о том, что США пока не сбрасывают командующего ЛНА со счетов.

«Американцы, видимо, не готовы его окончательно списывать. Если его операция удастся, то им придётся иметь дело в Ливии именно с ним», — считает эксперт. Между тем, по его мнению, Хафтар всё-таки уже давно «не человек Вашингтона».

В свою очередь, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов утверждает, что Соединённые Штаты, потеряв контроль над Хафтаром, теперь с опасением взирают на его успехи.

«В нынешних условиях действия Хафтара были неожиданностью для США, — заявил в интервью RT Лукьянов. — Имея определённые каналы влияния на него, они не рассчитывали на такую самостоятельность. Поэтому США не заинтересованы в дальнейшем его функционировании в качестве самостоятельного игрока».

Рычаги давления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 апреля выступил с заявлением, что РФ находится в контакте со всеми сторонами ливийского конфликта. В ходе пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире он также подчеркнул, что Москва выступает против «попыток назначать виновных» в сложившейся кризисной ситуации. В этот же день замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим ЛНА Халифой Хафтаром, в ходе которого донёс до ливийского лидера позицию России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Виталий Белоусов

К переговорам призывают и другие международные игроки, имеющие свои интересы в Ливии. В их числе Турция, ОАЭ, Египет, Великобритания, Италия и Франция. Обеспокоенность ситуацией в Ливии 8 апреля выразила и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Пока хранит молчание Саудовская Аравия, хотя руководство именно этой страны — король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман — были последними иностранными лидерами, с которыми Халифа Хафтар встречался перед объявлением о наступлении на Триполи. В Эр-Рияде фельдмаршал побывал 27 марта.

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По словам Кирилла Семёнова, если говорить о странах, поддерживавших отношения с Халифой Хафтаром, то пока наибольшим потенциалом влияния на командующего ЛНА обладают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Франция. Однако сегодня Москва, Каир и Париж не оказывают прямого давления на фельдмаршала. Россия, например, как отмечал Сергей Лавров, выступает за то, «чтобы сами ливийцы определяли свою судьбу».

«Такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, возможно, стояли за нынешней операцией Хафтара. Визит Хафтара к саудовцам о многом говорит», — считает эксперт.

В то же время среди государств, обладающих влиянием на правительство в Триполи, называют Катар и Турцию.

«Турция имеет развитую экономическую и политическую систему связей на западе Ливии, именно в тех городах, которые сегодня являются центром военных притязаний со стороны фельдмаршала Хафтара, — отмечает Григорий Лукьянов. — У Турции и Катара как двух союзников триполитанских политических сил есть большой кредит доверия, свои интересы в Ливии и мощные инструменты влияния».

Перспективы диалога

Как заявлял 6 апреля спецпредставитель Организации Объединённых Наций по Ливии Гассан Саламе, ООН пока не собирается отменять запланированную на 14—16 апреля конференцию по ливийскому урегулированию.

По словам Кирилла Семёнова, возобновление дипломатического диалога между противоборствующими сторонами в Ливии зависит в первую очередь от того, как будет развиваться ситуация «на земле». Если наступление на Триполи захлебнётся, то и сама ЛНА будет более склонна к переговорам, и сотрудничающие с Хафтаром страны её в этом поддержат. Если же фельдмаршал достигнет успеха, то он будет договариваться с противниками лишь об их капитуляции.

Ливия, 6 апреля 2019 года

Reuters

© Hani Amara

Министр иностранных дел временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж 8 апреля заявил, что Москва могла бы оказать содействие процессу общенационального диалога в Ливии, как она уже делала это в Сирии.

«Россия — ключевое государство. Мы призываем её оказать покровительство проекту (ливийского. — RT) национального примирения, подобно тому, как она оказала покровительство (конгрессу. — RT) в Сочи по сирийскому кризису. Мы надеемся, что будет и ливийский Сочи», — цитирует дипломата РИА Новости.

Григорий Лукьянов отмечает, что Москва действительно может при необходимости выступить посредником для урегулирования политического кризиса в Ливии.

«Россия готова вести переговоры со всеми участниками конфликта в Ливии, со всеми правительствами и содействовать диалогу путём предоставления своей площадки и своего опыта политического урегулирования», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Москва в качестве посредника на переговорах может быть привлекательна для ливийцев: ведь Россия не выступала в роли колонизатора, не приходила на ливийскую землю с оружием в руках и не участвовала в бомбардировках Ливии в 2011 году.

Как отметил 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «российская сторона, безусловно, использует все имеющиеся у неё возможности для того, чтобы призвать все стороны конфликта отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения».

«Авторитет России достаточно значим и может быть использован с целью выстраивания базиса для политического урегулирования в стране. Но разбрасываться этим ресурсом без выгоды для себя российское руководство не будет», — считает Лукьянов.