«Не стали придерживаться гуманитарной паузы»: как проходят бои за ливийскую столицу

С 6 апреля Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром ведёт наступление на Триполи, который сейчас находится в руках правительства национального согласия. В армии Хафтара сообщают, что контрнаступление правительства Фаиза Сараджа было остановлено. По данным Минздрава Ливии, в результате боёв погиб по меньшей мере 21 человек и ещё 27 пострадали. Сообщается, что обе стороны используют военную авиацию. ООН призвала ко временному перемирию, чтобы эвакуировать раненых и мирных жителей из столицы, однако стороны отказались от прекращения огня.

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром продолжает наступление на Триполи. На данный момент город удерживают силы признанного международным сообществом правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Фаизом Сараджем.

Ранее силы ПНС начали контратаку. Операция была названа «Вулкан гнева». Об этом сообщил официальный представитель ВС ПНС полковник Мухаммед Кануно.

«Мы сформировали оперативный штаб, включающий подразделения ВС и МВД. Мы не позволим создать военное государство и будем поддерживать гражданский демократический путь развития Ливии», — приводит его слова ТАСС.

Однако официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что попытки формирований правительства начать контратаку были остановлены.

«Вооружённым группировкам не удалось вернуть свои позиции в Триполи путём контратаки, — сказал он. — Столкновения сейчас идут на окраине столицы, и мы продолжаем развивать наступление».

При этом, по данным военного источника РИА Новости, обе стороны применяют боевую авиацию.

Минздрав Ливии сообщил, что в результате боёв ЛНА и ПНС погиб 21 человек, ещё 27 получили ранения.

Напомним, помимо признанного ПНС на востоке Ливии действует временный кабинет министров Абдаллы Абдурахмана ат-Тани. Его поддерживает ЛНА.

Так, 4 апреля Хафтар заявил, что в Триполи расположились «угнетатели» и армия «откликнулась на призыв народа в столице» и направляется, чтобы освободить её.

«Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране. Пробил час, пришло время, чтобы войти в столицу», — говорится в заявлении Хафтара.

Reuters

© Esam Omran Al-Fetori

«В соответствии с соображениями безопасности»

На этом фоне США приняли решение вывести свой военный контингент из Ливии в связи с угрозой их безопасности. Об этом сообщили в Африканском командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов (AFRICOM).

«Контингент США, поддерживающий AFRICOM, временно выведен из Ливии в соответствии с соображениями безопасности. Мы продолжим следить за обстановкой на местах и при необходимости оценивать возможность возобновления военного присутствия США», — говорится в Twitter командования.

Declining security in Libya results in personnel relocation, agility emphasis - https://t.co/pa80EXUxtKpic.twitter.com/ny6jrzJ6SP — US AFRICOM (@USAfricaCommand) 7 апреля 2019 г.

Кроме того, миссия ООН потребовала от ЛНА и правительственных формирований обеспечить двухчасовое прекращение огня в районе Триполи для эвакуации пострадавших. Соответствующее заявление было опубликовано миссией ООН по поддержке в Ливии.

«Миссия ООН по поддержке в Ливии призывает все вооружённые стороны, находящиеся в районах Вади-эр-Рабиа, Эль-Каих, Каср Бен-Гашир и Эль-Азизия, соблюдать гуманитарное перемирие между 16:00 и 18:00 (17:00 и 19:00 мск. — RT) сегодня, чтобы обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей сотрудниками служб по чрезвычайным ситуациям, скорой помощи и Ливийского Красного Полумесяца», — говорится в Twitter организации.

Однако ЛНА и ПНС не соблюли режим прекращения огня, сообщил РИА Новости официальный представитель скорой помощи Триполи Усама Али.

«Стороны конфликта не стали придерживаться гуманитарной паузы, которую запросила ООН», — сказал он.

«Игра разными фигурами, но одними руками»

Гражданская война в Ливии, начавшаяся в 2011 году и приведшая к свержению Муммара Каддафи, фактически не прекращалась, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Ливия как нарезанный пирог — контролируется разными группировками, которые периодически вытесняют друг друга. В этом случае ситуация не меняется. Большинство группировок так или иначе ориентируется на Соединённые Штаты и на правительство, от имени которого выступает Хафтар. Это игра разными фигурами, но одними и теми же руками», — сказал он RT.

При этом даже в том случае, если ПНС потерпит поражение и ЛНА захватит Триполи, говорить об окончательной победе будет нельзя, добавил Солонников.

«Другие территории Ливии контролируются другими группировками, имеющими свои вооружённые силы. Так что это просто увеличит территорию, подконтрольную восточному правительству. Но это не окончательное решение конфликта и не остановит противостояние. Просто у Хафтара будет больше карт на руках», — сказал эксперт.

Вмешательство международного сообщества также не сможет изменить ход конфликта, убеждён политолог Александр Асафов. В разговоре с RT он отметил, что Хафтар и ЛНА долго готовились к этому наступлению.

«Возможно, вмешательство мирового сообщества как-то это дело остановит, но мне это кажется маловероятным. Хафтар чувствует себя хорошо в этом смысле, он долго готовился и решил реализовать весь потенциал. Боюсь, ситуация будет развиваться по сценарию гражданской войны. Потому что если за восемь лет не нашли простых решений путём переговоров — их не найдут и сейчас», — подчеркнул политолог.

Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, чей визит в Ливию совпал с эскалацией конфликта, провёл встречи как с представителями ПНС, так и с Хафтаром. По итогам визита он отметил, что покидает страну «с тяжёлым сердцем».

«Я покидаю Ливию с тяжёлым сердцем и чувством глубокой обеспокоенности. Я всё ещё надеюсь, что можно избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. ООН привержена тому, чтобы помочь найти политическое решение, и, что бы ни произошло, ООН привержена тому, чтобы поддерживать ливийский народ», — написал он в Twitter.

По данным телеканала Al Hadath, Хафтар заявил Гутеррешу, что не собирается вести диалог и намерен «освободить» Триполи.

Халифа Хафтар

AFP

© Abdullah DOMA

«Военного пути разрешения конфликта не может быть»

5 апреля состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. По его итогам было принято совместное заявление с призывом к Хафтару избежать военного пути разрешения конфликта.

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«Совет Безопасности выразил обеспокоенность военной активностью в Ливии… Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть», — сказал постпред председательствующей на заседании Германии Кристоф Хойсген.

Россия в ливийском конфликте сотрудничает со всеми политическими силами с целью мирного урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы в контакте со всеми ливийскими политическими силами и посылаем им одни и те же сигналы. Никогда не пытались, как говорится, ставить на кого-то. Убеждён, что именно так надо действовать и в нынешнем случае», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что затянувшееся состояние кризиса в Ливии возникло вследствие вмешательства НАТО.

Кроме того, 6 апреля замглавы МИД России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с Хафтаром, в ходе которого призвал к политическому урегулированию конфликта в Ливии.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе и предпринимаемых на этом направлении посреднических шагов со стороны ООН и спецпредставителя её Генерального секретаря по Ливии Гасана Саламе», — заявили в МИД.