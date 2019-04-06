Лавров: Россия выступает против попыток назначения виновных в ливийском кризисе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что Москва выступает против попыток назначения виновных в ливийском кризисе в одностороннем порядке.

«Мы следим за перемещением вооружённых сил, в том числе Ливийской национальной армии и других группировок... Мы поделились информацией о том, как обсуждается эта ситуация в СБ ООН, выступаем за то, чтобы не было попыток в одностороннем порядке назначать виновных», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шукри призвал стороны конфликта в Ливии проявить сдержанность.

4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.

В настоящее время на территории Ливии двоевластие. С одной стороны — признанное международным сообществом правительство национального единства Фаиза Сараджа в Триполи, с другой — временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны с избранным парламентом, поддерживаемый Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром.