МИД Алжира выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Ливии

Министерство иностранных дел Алжира выразило обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в соседней Ливии. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Алжир с крайней обеспокоенностью следит за последними событиями, происходящими в Ливии, и призывает все стороны проявлять сдержанность», — приводит сообщение ТАСС. Как отметили в ведомстве, любая военная эскалация «способна подорвать прилагаемые в настоящее время усилия» и усложнить урегулирование кризиса в стране. Ранее СБ ООН призвал противоборствующие стороны в Ливии найти возможность мирно разрешить сложившуюся в стране ситуацию.