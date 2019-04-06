МИД Алжира выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Ливии
«Алжир с крайней обеспокоенностью следит за последними событиями, происходящими в Ливии, и призывает все стороны проявлять сдержанность», — приводит сообщение ТАСС.
Как отметили в ведомстве, любая военная эскалация «способна подорвать прилагаемые в настоящее время усилия» и усложнить урегулирование кризиса в стране.
Ранее СБ ООН призвал противоборствующие стороны в Ливии найти возможность мирно разрешить сложившуюся в стране ситуацию.