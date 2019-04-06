СБ ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии

Короткая ссылка
Совет Безопасности ООН призывает противоборствующие стороны в Ливии найти возможность мирно разрешить сложившуюся в стране ситуацию. Об этом говорится в заявлении Совбеза по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.

Как сообщает ТАСС, текст заявления озвучил председатель СБ в апреле — постпред Германии Кристоф Хойсген.

«Совет Безопасности выразил обеспокоенность военной активностью в Ливии. Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть», — сказал он.

Ранее источник, близкий к командованию армии маршала заявлял, что войска Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи.

4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить