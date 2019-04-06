СБ ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии

Совет Безопасности ООН призывает противоборствующие стороны в Ливии найти возможность мирно разрешить сложившуюся в стране ситуацию. Об этом говорится в заявлении Совбеза по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.

Как сообщает ТАСС, текст заявления озвучил председатель СБ в апреле — постпред Германии Кристоф Хойсген. «Совет Безопасности выразил обеспокоенность военной активностью в Ливии. Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть», — сказал он. Ранее источник, близкий к командованию армии маршала заявлял, что войска Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи. 4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.