Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром
  • Reuters

В сообщении МИД отмечается, что Хафтар поделился информацией о действиях ЛНА, нацеленных на активизацию борьбы с присутствующими в различных частях страны (в том числе в районе столицы Триполи) террористическими и экстремистскими группировками.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе», — отметили в российском МИД.

Ранее командование Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара заявило, что установило контроль над международным аэропортом Триполи.

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