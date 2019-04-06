Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

В сообщении МИД отмечается, что Хафтар поделился информацией о действиях ЛНА, нацеленных на активизацию борьбы с присутствующими в различных частях страны (в том числе в районе столицы Триполи) террористическими и экстремистскими группировками.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе», — отметили в российском МИД.

Ранее командование Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара заявило, что установило контроль над международным аэропортом Триполи.