США временно вывели военный контингент из Ливии

Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.

«Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих AFRICOM, временно передислоцирован из Ливии в связи с условиями безопасности», — говорится в Twitter командования.

Отмечается, что AFRICOM продолжит следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США при необходимости.

Ранее стало известно, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара развивает наступление на Триполи. Под её контролем находится часть городов, окружающих столицу.

Подробнее — в материале RT.