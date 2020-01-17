Боррель не исключил военной миссии Евросоюза в Ливии

Евросоюз может направить в Ливию военнослужащих для реализации перемирия и контроля над его соблюдением, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Если в Ливии будет перемирие, то ЕС должен быть готов помочь в вопросе его реализации и наблюдения за этим перемирием — возможно, также при помощи военных, например, в рамках европейской миссии», — сказал Боррель в интервью Der Spiegel.

Дипломат обратил внимание на растущее влияние России и Турции в этой стране.

По его словам, президентам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану «по меньшей мере удалось подготовить временное прекращение огня между враждующими сторонами».

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине.