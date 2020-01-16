В Италии допустили отправку воинского контингента ЕС в Ливию
- Reuters
Об этом сообщает ANSA.
По его словам, силы Европейского союза должны будут заниматься в данной африканской стране поддержанием мира после прекращения военных действий между сторонами, участвующими в конфликте.
«Когда военная опция будет отложена, работа над направлением в Ливию контингента посредничества и мира станет опцией. И мы уже сейчас можем сказать, что мы открыты для этого», — сказал он.
Ранее в ООН призывали стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, который был объявлен 12 января.
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