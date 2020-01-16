В Италии допустили отправку воинского контингента ЕС в Ливию

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил возможность отправки воинского контингента Евросоюза в Ливию.
В Италии допустили отправку воинского контингента ЕС в Ливию
  • Reuters

Об этом сообщает ANSA.

По его словам, силы Европейского союза должны будут заниматься в данной африканской стране поддержанием мира после прекращения военных действий между сторонами, участвующими в конфликте.

«Когда военная опция будет отложена, работа над направлением в Ливию контингента посредничества и мира станет опцией. И мы уже сейчас можем сказать, что мы открыты для этого», — сказал он.

Ранее в ООН призывали стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, который был объявлен 12 января.

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