ООН призывает придерживаться режима прекращения огня в Ливии

ООН призывает стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, который был объявлен 12 января.

Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем стороны продолжать придерживаться режима прекращения огня, который должен был начаться 12 января... Мы очень сильно надеемся, что берлинская конференция продемонстрирует международную поддержку продолжения межливийского диалога», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

13 января в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Ливии, они завершились без подписания соглашения о перемирии.

Позднее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение.

В Минобороны России отметили, что он взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.