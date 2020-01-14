Богданов и посол Турции обсудили координацию стран по Ливии

Спецпредставитель президента России, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Турции Мехметом Самсаром.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшую координацию «усилий России и Турции по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве 13 января по совместной российско-турецкой инициативе межливийских мирных переговоров и подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине».

В Москве 13 января прошли российско-турецкие переговоры по Ливии, они завершились без подписания соглашения о перемирии.

Позднее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение.

В российском Минобороны отметили, что он взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.